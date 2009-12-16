ПАРЄ висловлює занепокоєння через виборче законодавство України

Радник прем’єр-міністра України на громадських засадах, співдоповідач ПАРЕ з питань виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи у 1997-2008 роках Ханне СЕВЕРІНСЕН висловлює занепокоєння з приводу неврегульованості українського виборчого законодавства непередодні виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час спілкування з журналістами в Інституті світової політики у Києві.

Відповідаючи на запитання щодо оцінки ходу президентської виборчої кампанії в Україні, Х.СЕВЕРІНСЕН зауважила, що у будь-якій демократичній країні можливі ситуації, коли під час виборів виникають порушення.

Вона також сказала, грунтуючись на власному політичному досвіді, що негативними тенденціями під час виборів є обіцянки багатьох політиків, які у реальності неможливо виконати.

Говорячи конкретно про ситуацію в Україні, Х.СЕВЕРІНСЕН висловила занепокоєння і критично оцінила стан справ, коли під час прийняття закону про вибори Президента не були враховані рекомендації Венеціанської комісії, Ради Європи, а відтак, на сьогодні це законодавство і досі не є врегульованим.

«Зміни відбуваються в останній момент, напередодні виборів», - зауважила вона.