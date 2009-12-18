У Мін’юсті сьогодні відбудеться телефонна “гаряча” лінія

Сьогодні з 15.30 до 16.30 у Міністерстві юстиції відбудеться телефонна “гаряча” лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, телефон “гарячої” лінії – 271-17-86.

Інформація для представників ЗМІ за телефоном: 271-16-76.