Донецька облрада подасть позов до Кабміну

Донецька обласна рада подасть до суду позов до Кабінету міністрів України за невиконання підписаної між ними Угоди про двосторонню взаємодію щодо регіонального розвитку області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що ще 5 жовтня 2007 року 12-та сесія 5-го скликання схвалила Угоду щодо регіонального розвитку Донецької області між Кабінетом міністрів і Донецькою облрадою, яку було підписано 15 вересня 2007 року в Донецьку.

Цією угодою, зокрема, було розписано загальні заходи щодо пріоритетних напрямів, узгоджено діяльність сторін з розвитку і реструктуризації у регіоні вугільної галузі, створення ефективної системи у сфері охорони навколишнього середовища, розвитку мережі автомобільних доріг та транспортної інфраструктури, будівництва об`єктів водовідведення у населених пунктах тощо. Більше того, у цьому документі було розписано план заходів щодо організації виконання угоди.

За словами А.БЛИЗНЮКА, Кабінет міністрів не виконує свої зобов`язання. «На сьогодні держава сумарно, за всіма програмами, як мінімум, не профінансувала (заплановані заходи в області) на 1 млрд. грн. У тому числі і той договір, угоду, яку підписано між Донецькою обласною радою і Кабінетом міністрів», - констатував А.БЛИЗНЮК. Тому облрада налаштована на жорсткі дії і має намір подати позов до суду до уряду.

«Ми всі документи підготували і направляємо цей судовий позов. Позов подаватиме облрада проти Кабінету міністрів», - сказав А.БЛИЗНЮК, додавши, що це буде перший подібний позов, хоча уряд Юлії ТИМОШЕНКО працює вже два роки.

Він у черговий раз заявив про неефективність роботи нинішнього уряду. «Уряд кидається з одного боку в інший - в цьому човні 10 дірок і один плавець, чи хто він там, хто бігає, періодично закриваючи кожну дірку, а через інші все одно все тече. От у чому біда», - резюмував керівник Донецької облради.