Президент більше не призначатиме керівників судової адміністрації

Конституційний Суд України визнав неконституційними норми законодавства щодо призначення Президентом України голови, заступників голови Державної судової адміністрації України та затвердження ним положення про це відомство.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суду оприлюднив сьогодні голова КС Андрій СТРИЖАК.

Згідно з рішення, КС визнав такими, що не відповідають Конституції України окремі положення закону «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року, а саме: частину 2 статті 127 стосовно призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України голови Державної судової адміністрації України; частину 6 статті 127 стосовно призначення на посаду та звільнення з посади Президентом заступників голови Державної судової адміністрації; частину 5 статті 128 щодо затвердження Президентом положення про державну судову адміністрацію України.

КС мотивував своє рішення тим, що, згідно з конституційною реформою, прийнятою 8 грудня 2004 року, Президент України не наділений повноваженнями формувати центральні органи виконавчої влади, призначати та звільняти їх керівників та регламентувати діяльність таких органів. Ці повноваження належать до компетенції Кабінету міністрів України, який реорганізовує та ліквідує, відповідно до закону, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Кабінет міністрів призначає на посаду та звільняє з посади за поданням прем’єр-міністра керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу уряду. Голова Державної судової адміністрації України не входить до складу уряду. Таким чином призначення на посаду та звільнення з посади керівника Державної судової адміністрації віднесено до повноважень Кабміну.

Водночас, на прес-конференції суддя-доповідач у цій справі Марія МАРКУШ зазначила, що на даний час немає необхідності перезатверджувати голову судової адміністрації, тому що його було призначено у відповідності з діючим на момент призначення законодавством.

Крім того, КС припинив конституційне провадження у справі в частині перевірки на відповідність Конституції указів Президента «Про Державну судову адміністрацію України» від 29 серпня 2002 року № 780, «Про положення про Державну судову адміністрацію України» від 3 березня 2003 року № 182 у зв’язку з непідвідомчістю Конституційному суду питань, порушених у конституційному поданні.

Положення частин 2, 6 ст. 127, частини 5 ст. 128 закону «Про судоустрій України», які визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КС свого рішення.