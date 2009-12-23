Герман: Тимошенко має тіньові джерела доходів

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН вважає, що прем`єр-міністр України Юлії ТИМОШЕНКО має тіньові джерела доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН сказала сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами Г.ГЕРМАН, «питання про доходи ТИМОШЕНКО дуже важке, тому що Юлія Володимирівна не хоче на нього відповідати, вона на всіх прямих ефірах, на всіх зустрічах з журналістами розповідає, що у неї нічого немає… Де працює її чоловік вона не знає, як називається його фірма – вона не знає, донька теж у неї нічого не має…».

Хоча, на думку Г.ГЕРМАН, навіть оренда того будинку, в якому живе Ю.ТИМОШЕНКО, «коштує близько 1 млн. доларів на місяць», тому прем`єр-міністр зобов`язана пояснити, звідки вона бере ці гроші.

«Я думаю, що це тіньові джерела доходів», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона пояснила, на чому грунтуються її переконання.

«Якщо вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) їх (доходи – УНІАН) не показує, якщо вона не платить податки, а живе так, як може собі дозволити жити тільки дуже багата жінка, тому що навіть, на те щоб її утримувати, ви ж бачите, знаєте, скільки це все коштує. Я думаю, що для цього потрібні дуже великі кошти, - сказала Г.ГЕРМАН. - І якщо вона не показує джерело доходу, то значить, або вона у когось на утриманні, що дуже ганебно для нашої країни, або вона просто має нелегальні доходи, тіньові, і не платить податків. І нею повинні зайнятися відповідні органи».