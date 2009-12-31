Половина судекспертиз в Україні виконується на замовлення громадян

У 2009 році більше половини судових експертиз, які виконується в Україні науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції – були здійснені на замовлення пересічних громадян. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук з посиланням на оперативні дані спеціалізованих експертних установ, що підпорядковані Мін’юсту.

Причому, за словами Міністра, з понад 92,5 тис. судових експертиз, що були здійснені установами Мін’юсту у 2009 році, понад 50% – це експертизи по кримінальних справах.

Найчастіше по кримінальних справах в експертних установах Мін’юсту замовлялися трасологічні експертизи (об’єктами судово-трасологічної експертизи є матеріальні сліди - рук, ніг, взуття, шин, знарядь та інструментів тощо). Такі ескпертизи, за словами Міністра склали приблизно 72% від загальної кількості криміналістичних експертиз.

Крім того, близько 11%, здійснених у 2009 році криміналістичних експертиз – були технічні експертизи документів, а також 10% - почеркознавчі та авторозначі експертизи.

Серед інших видів експертиз, які найчастіше замовлялися у 2009 році в експертних установах Мін’юсту – це автотоварознавча (близько 10% від усіх видів експертиз), автотехнічна (близько 9%), будівельно-технічна (близько 9%) та економічна (близько 4%). Серед інших експертиз, які замовлялися у 2009 році в експертних установах Мін’юсту, були – психологічні (0,5%), мистецтвознавчі (0,5%), охорони праці (0,3%), комп’ютерно-технічні (0,6%), спиртомістких сумішей (0,5%), прав на об’єкти інтелектуальної власності (0,3%) та інші.

На сьогодні Міністерству юстиції України підпорядковано 7 науково-дослідних інститутів судових експертиз – Київський, Харківський, Одеський, Донецький, Дніпропетровський, Львівський, Кримський, їх 12 відділень, а також Науково – дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Робота інститутів спрямована на забезпечення судів, правоохоронних органів, організацій, підприємств, установ та громадян незалежною, кваліфікованою і об’єктивною судовою експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.