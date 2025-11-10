Мініатюрна ракета розміром із багет здатна знищувати російські безпілотники за частку вартості систем Patriot.

Естонські розробники презентували Frankenburg Mark 1 — першу масову мініракету нового покоління, яка може змінити підхід до повітряної оборони. У світі, де російські дрони атакують щодня, дешевий і розумний перехоплювач із Таллінна може стати головним бар’єром на шляху агресії Кремля, пише The Telegraph.

У Таллінні, у скляному офісі з видом на аеропорт, колишній високопосадовець Міноборони Естонії Кусті Салм тримає в руці пінопластову модель ракети розміром із багет. Вона виглядає як іграшка, але проєкт, який стоїть за нею, може кардинально змінити оборону Європи від російських атак дронами.

Компанія Frankenburg Technologies представила Mark 1 - мініатюрну ракету класу "земля-повітря", створену спеціально для перехоплення дронів типу Shahed, які Росія регулярно запускає по Україні та прикордонних державах НАТО.

"Ми не вибачаємося за те, що виробляємо зброю", — каже Салм. — "І не боїмося сказати, що робимо її для знищення російських дронів. Це буде найнеобхідніша технологія для Заходу в найближчі 5–10 років".

Ракета розміром із багет

Mark 1 має всього 65 сантиметрів завдовжки, летить зі швидкістю понад 1200 км/год і може вражати цілі на відстані до 2 км.

Її ціна — близько 50 тисяч доларів, тобто в 80 разів дешевша за ракету Patriot, яка коштує 4 мільйони доларів.

Для порівняння: один дрон Shahed, яким Росія атакує українські міста, коштує близько 20 тисяч доларів. Використання дорогих ракет для їхнього збиття — стратегічно збиткове.

Саме тому НАТО шукає масові, дешеві рішення, здатні швидко збивати рої безпілотників. Mark 1 може стати основою цієї нової концепції.

Розумна, стійка до глушіння і автономна

Мініатюрна ракета оснащена штучним інтелектом, який самостійно розпізнає і відстежує ціль. Після запуску Mark 1 не потребує зв’язку із землею, що робить її невразливою до радіоелектронного глушіння — однієї з найпоширеніших тактик російських військ.

"Її можна запустити й залишити без контролю — вона сама знайде дрон і знищить його", — пояснює Салм.

Відповідь на війну Путіна

Поштовхом до створення Mark 1 стала війна в Україні, де російські безпілотники атакують критичну інфраструктуру, а збивати їх дорогими ракетами просто невигідно.

Наприклад, у вересні НАТО підняло винищувачі F-16, щоб збити 20 російських дронів, випустивши ракети загальною вартістю понад 650 тисяч доларів, і при цьому половину цілей не вразили.

"Це не сталий підхід. Ми маємо новий тип війни, і потрібен новий тип зброї", — наголошує Салм.

До команди Frankenburg увійшли провідні інженери з різних країн НАТО:

Андреас Бапперт, автор системи IRIS-T, яку нині використовують українські ППО;

колишній інженер MBDA UK, який працював над ракетою Spear III;

а також група "латвійських геніїв", що спеціалізуються на аеродинаміці.

Команда зізнається: найскладніше — вмістити боєголовку, паливо та сенсори у корпус довжиною трохи більше компʼютерної клавіатури. Але їхня мета — масове виробництво. Уже відкрито два заводи в країнах НАТО, які можуть випускати сотні Mark 1 щодня.

Не розкішна, а проста

Mark 1 не ідеальна: вона має обмежену дальність і може погано працювати в екстремальних умовах. Але Салм переконаний, що майбутнє — саме за такими системами.

"Ми не створюємо розкішну "ракету дизайнерського рівня", — каже він. — Ми створюємо просту, доступну, ефективну зброю, якої вистачить, щоб захистити Європу".

Перехоплювачі "Шахедів" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна планує створити необхідний арсенал дронів-перехоплювачів. Таким чином світ наблизиться до нового типу повітряної оборони, у якій хвилі безпілотників будуть боротися одна з одною.

Водночас відомо, що Британія виготовлятиме дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими "шахедами". Йдеться про проєкт "Octopus", який наразі знаходиться на стадії перемовин та може бути реалізований найближчими місяцями.

