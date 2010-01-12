БЮТ не довіряє ВАСУ щодо розгляду скарги Тимошенко

Керівник виборчого штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає маловірогідним, що Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) об’єктивно розгляне скаргу Ю.ТИМОШЕНКО щодо голосування виборців вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам в Києві.

«Та ситуація, яка там (ВАСУ) склалась, що дуже важко зрозуміти, хто керує цим судом, коли люди порушують закон, борючись за посади – це стає приводом сумніватись в об’єктивності розгляду питань цим судом», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, останні рішення Вищого адміністративного суду, навіть менш складних, ніж захист прав виборців, свідчать про те, що вони ухвалюються в інтересах Партії регіонів. «На жаль, важко сьогодні говорити про чесне судочинство в Вищому адміністративному суді України», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно. За це рішення проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» і двоє утрималися.

5 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір звернутися до суду з вимогою скасувати це рішення Центральної виборчої комісії.

9 січня член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Ю.ТИМОШЕНКО.

10 січня оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо можливості виборців голосувати вдома без надання підтверджуючих документів.