Турчинов виключає призначення Медведчука генпрокурором

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ виключає можливість призначення екс-керівника Адміністрації Президента Віктора МЕДВЕДЧУКА на посаду генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам.

«Я цього не припускаю. Це тема, яку самі журналісти вигадали і розкручують. КРАВЧУК не формує кадрову політику в БЮТі і, наскільки я знаю, він сам же і спростував цю заяву», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, у разі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах на посаду генерального прокурора буде запропонована непідкупна людина.

«Безумовно, Президент ТИМОШЕНКО, коли очолить Україну, буде дуже серйозно радитися з усіма політичними силами і коаліцією, які висуватимуть непідкупну людину, яка здатна жорстко боротися з криміналітетом, оргзлочинністю та захищати закони і Конституцію України. Безумовно, без поради з коаліцією жодних рішень щодо висування кандидатури генерального прокурора не буде», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.