Луценко розказав, скільки дають за порушення на виборах

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО попереджає, що кримінальне покарання за порушення виборчого законодавства становить від 2 до 5 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми однозначно в ці дні масово, тотально перевіримо всіх громадян, які написали відповідні заяви (про голосування вдома – УНІАН). У разі, якщо буде встановлена їхня працездатність, відсутність причин, на які вони посилаються, ми будемо розглядати таку заяву як підробку документів – санкція, передбачена законом до 5 років позбавлення волі», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, органи внутрішніх справ отримали інформацію з дільничних виборчих комісій, згідно з якою понад 10% від загальної кількості виборців у східних областях України написали заяви про голосування вдома. Зокрема, за його словами, йдеться про Донецьку та Дніпропетровську області та Автономну республіку Крим.

«Я звертаюся до всіх громадян, які написали такі заяви, але, як виявила міліція вже сьогодні, наприклад, у Кримській автономії, – спокійно п’ють горілку, відкидають сніг, працюють на господарстві, ходять на роботу, - подумати, що вони обирають: запропоновані декілька гривень чи п’ять років тюремного ув’язнення за підробку документів», - підкреслив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО також уточнив, що за необгрунтоване включення виборців у список в день голосування організатори таких акцій також переслідуватимуться в кримінальному порядку. «У зв’язку з тим, що технічно реєстр виборців комп’ютеризований, ми побачимо будь-яку людину, яка голосує більше одного разу, буквально через півгодини після голосування. Як тільки вона буде зареєстрована по одному паспорту на іншій виборчій дільниці, це буде відомо через півгодини. В Кримінальному кодексі внесені зміни минулого року, за якими голосування більше одного разу передбачає позбавлення волі до двох років», - попередив він.

Міністр також повідомив, що під час уточнення списків виборців було виявлено близько 500 тис. «мертвих душ», зокрема, у військових частинах, у знятих з житлового фонду будинках, в неіснуючих населених пунктах тощо. «Сьогодні фальсифікатори, які звикли розпоряджатися такою колосальною кількістю «мертвих душ», намагаються їх нагнати в день голосування шляхом додаткової реєстрації змін до реєстру виборців на тій чи іншій дільниці», - вважає він.