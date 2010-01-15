До органів прокуратури надійшло 70 заяв про виборчі порушення

До органів прокуратури у зв’язку із проведенням виборів Президента України на сьогодні надійшло 70 заяв та повідомлень про злочини, пов`язані з цим процесом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за наслідками розгляду заяв винесено 26 постанов про відмову в порушенні кримінальної справи, 6 заяв направлено за належністю до органів внутрішніх справ, за 31 заявою перевірки тривають та порушено 7 кримінальних справ, з яких 3 направлено за підслідністю до МВС України.

У провадженні прокуратури перебуває 4 кримінальні справи, зокрема:

стосовно жительки Мелітополя, яка пропонувала гроші жителям міста за голосування на підтримку одного із кандидатів на пост Президента України (ч.2 ст.15, ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України);

за фактом незаконної агітації невстановленою особою за одного з кандидатів у президенти, заохочуючи жителів Запоріжжя безоплатною передплатою на місцеву газету (ч.2 ст.15, ч.1 ст.157);

за фактом підроблення протоколів окружної виборчої комісії №7 у Лисичанську Луганської області (ч.1 ст.366);

за фактом неправомірних дій невстановлених осіб РУ ГУ МВС України у Києві, які із застосуванням фізичного насильства примусово доставили до райвідділу 4 громадян, чим порушили їх конституційні права (ч.2 ст.365).

Стан розслідування у вказаних кримінальних справах перебуває на контролі генерального прокурора.