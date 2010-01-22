Винні у вирубуванні дерев у столичній Дарниці не понесуть покарання?

Винні у вирубуванні багаторічних дерев у столичному сквері біля метро «Дарниця» не понесуть покарання, оскільки прокуратура Дніпровського району, куди за цим фактом зверталася районна влада, закрила відповідну справу через незаперечне право власності компанії «Ярус» на землю.

Про це пише тижневик «Деловая столица» (№01-02 (451-452) від 18 січня 2010 р.). з посиланням на заступника голови Дніпровської РДА Миколу ДАЦЮКА.

Він нагадав, що ТОВ «Проектна компанія «Ярус» ще влітку 2007 р. була визнана мерією переможцем інвестиційного конкурсу з накриття ділянки метрополітену між станціями «Чернігівська» і «Дарниця». Але, за словами М.ДАЦЮКА, до вирубування сосен ніхто не знав, що цій компанії відійшла під будівництво і рекреаційна зона між Броварським проспектом і вулицею Малишка.

«Як з`ясувалося, держакти на право власності цієї компанії на дві ділянки площею 0,49 і 0,4 га були підписані паном ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 29 грудня минулого року. Ні районне, ні міське відділення КП «Київзеленбуд» нічого про це не знали. Компанія почала готуватися до будівництва чергового ТРЦ на місці скверу, і до накриття метро це відношення не має», - розповів представник районної влади. За його словами, 29 грудня в сквері почали працювати близько 10 бензопил. Працівників затримала міліція, але після пред`явлення держактів власності на ділянку їх відразу ж відпустили. Роботи тривали до 4 січня і було вирубано понад 250 дерев, серед яких було близько 30 вікових сосен.

«Сквер уже не повернути, і винні, на жаль, не понесуть покарання. Міськраду, як і мера, за виділення землі в рекреаційній зоні притягати до відповідальності дуже важко. А за відсутність ордера на вирубку компанія «Ярус» може заплатити 20–30 тис. грн. штрафу», - зазначив М.ДАЦЮК, підкресливши, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ до підписання держактів навіть не вирішив питання з сплатою компенсації за знесення цих дерев.

Зі свого боку про незаконність вирубування дерев між Броварським проспектом і вулицею Малишка заявив і начальник Державного управління охорони довкілля в Києві Олександр ПРОГНИМАК: «Під час нашої перевірки з`ясувалося, що в цієї компанії є державні акти на право власності на земельні ділянки. Але ордера, виданого на підставі актів обстеження зелених насаджень КП «Київзеленбуд», не було. Відсутність такого ордера - грубе порушення природоохоронного законодавства, за яке прокуратура може притягати винуватця як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності».

За даними начальника Державної житлово-комунальної інспекції міста Олександра МАЗУРЧАКА, за знесення майже 250 дерев за прийнятими в місті компенсаційних ставках забудовник мав заплатити до бюджету близько 2,7 млн. грн., що співставно із сумою, необхідною, приміром, для прибирання від снігу всіх київських доріг.

«Отже в цьому разі не тільки порушене природоохоронне законодавство, а й завдано матеріальної шкоди місту. Ми надіслали заяву в Генпрокуратуру, приклавши до неї наші підрахунки і фотоматеріали з місця злочину», - сказав тижневику О.МАЗУРЧАК.

При цьому керівник секретаріату київського відділення Партії зелених України Сергій ЛУГОВИК упевнений, що в мерії цілком можуть заднім числом оформити документи на сплату забудовником компенсації за знесення дерев. «Причому перевірити, чи правильно будуть пораховані суми і куди підуть ці гроші, ніхто не зможе. Цілком очевидно, що столичне керівництво або вже віддало, або найближчим часом віддасть у власність наближених до неї компаній ділянки із зеленими насадженнями від станції метро «Лісова» до самого Дніпра», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, масове вирубування дерев відбулося біля станції метро “Дарниця ” цього року напередодні Різдва.

12 січня Блок Віталія Кличка заявив, що звернувся в прокуратуру Києва з вимогою притягти до відповідальності тих чиновників, які дали дозвіл на вирубування дерев напроти універмагу «Дитячий світ».

У Блоці вважають, що прокуратура має винести протест на рішення Київради від 24 грудня 2009 року, яким земельна ділянка по вулиці Андрія Малишка, 2, була передана товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма ГАМА ЛТД», яка причетна до вирубування дерев у вказаному сквері.