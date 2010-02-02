Українці більше не граються в заставу

У 2009 році кількість нотаріально завірених договорів про застави рухомого та нерухомого майна зменшилася до практичного мінімуму. Лише 37,5 тисяч українців торік ризикнули заставити своє майно для отримання різних видів позик.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиціїю.

За словами керівника міністерства Миколи ОНІЩУКА, за даними Реєстру нотаріальних дій, утримувачем якого є Міністерство юстиції, у 2007 році майже 500 тисяч українців зареєстрували у нотаріусів договори застави свого рухомого та нерухомого майна. З них понад 229 тис. договорів - застав майна (позики, що забезпечуються майном або коштовностями) та понад 267 тис. іпотечних договорів (позики, які надаються банками під заставу нерухомості: землі, виробничих та житлових будівель, споруд).

У 2008 році, який ознаменувався початком фінансової кризи, у нотаріусів було зареєстровано 361,5 тис. договорів застави (понад 162 тис – застав майна та майже 199 тис. – іпотечних договорів).

Проте вже у 2009 році кількість договорів застав в Україні зменшилася на порядок. Протягом 2009 року нотаріусами було зареєстровано лише 18,3 тис. договорів застав майна та 19,3 – іпотечних договорів.

При цьому найчастіше українці вдавалися до застави транспортних засобів. Таких договорів торік було зареєстровано майже 13 тис. Договорів щодо застави товарів торік було зареєстровано 1414.

Договорів застав нерухомого майна (іпотек) нотаріусами торік було зареєстровано понад 19 тис.. З них, застав квартир або житлових будинків – 11632, застав садиб – 39, застав земельних ділянок – 2235.