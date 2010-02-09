Затримано нейрохірурга, який за хабар фальсифікував діагноз

Співробітники СБУ затримали 55-річного працівника Київської міської лікарні швидкої допомоги.

Використовуючи посадове становище, лікар-нейрохірург брав хабар за внесення в історію хвороби одного із пацієнтів діагнозу, який не відповідає дійсності (закриті черепно-мозкові травми і струс мозку, які нібито були зафіксовані у результаті обстеження), повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

У даному випадку це робилось для введення в оману працівників слідчих органів під час розслідування кримінальної справи.

Оперативники затримали лікаря у робочому кабінеті після того, як він отримав 500 доларів США в обмін за підроблений медичний висновок.

Прокуратурою Деснянського району м. Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).