У Києві засуджено хакера, який торгував комп`ютерними вірусами

Оболонський районний суд столиці визнав винним 23-річного мешканця Київщини за збут шкідливих програмних засобів для несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку громадянина України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, рішенням суду молодик покараний на 3,5 роки позбавлення волі.

Співробітники СБУ затримали злочинця «на гарячому» на початку липня 2009 року, коли він збував комп’ютерні диски зі шкідливими електронними програмами на книжковому ринку «Петрівка». Зловмисник систематизував інформацію на носіях за темами – для злому паролів, розсилки повідомлень з чужого комп’ютеру тощо. За висновками спеціалістів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за допомогою програм з вилучених носіїв інформації можна було зруйнувати не лише паролі віртуальних гаманців користувачів мережі Інтернет, а й навіть складні системи захисту інформації – бази даних державних органів, бухгалтерські програми банківських установ.

Працівники спецслужби вилучили диски з 8,5 тис. «системних хробаків», «троянських програм» та вірусів, які стали речовими доказами у кримінальній справі.