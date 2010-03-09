На Харківщині під час полювання застрелили 16-річного школяра
15:01, 09 березня 2010Право
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З необережності
У Кегичівському районі Харківської області під час полювання 47-річний харків’янин з власної необережності пострілом із зареєстрованого мисливського карабіну вбив 16-річного мешканця зазначеного району, учня загальноосвітньої школи.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
Зброю вилучено.
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