На Харківщині під час полювання застрелили 16-річного школяра

15:01, 09 березня 2010
Право
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З необережності

У Кегичівському районі Харківської області під час полювання 47-річний харків’янин з власної необережності пострілом із зареєстрованого мисливського карабіну вбив 16-річного мешканця зазначеного району, учня загальноосвітньої школи.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зброю вилучено.

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