Засуджено вбивць заступника директора ринку «Озерка»

Сьогодні апеляційний суд Дніпропетровської області виніс вирок трьом виконавцям замовного вбивства заступника директора дніпропетровського центрального ринку «Озерка» Володимира Воробйова, яке сталося в ніч з 15 на 16 грудня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з вироком суду організатора групи кілерів Олександра БОРИСЕНКА, який безпосередньо стріляв у В.Воробйова, засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Двох інших співучасників замовного вбивства засуджено до 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Замовники вбивства В.Воробйова не встановлені.

Засуджені виконавці вбивства мають право оскаржити вирок апеляційного суду Дніпропетровської області у Верховному Суді України.