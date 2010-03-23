Засуджено вбивць заступника директора ринку «Озерка»
10, 11 та 15 років ув’язнення
Сьогодні апеляційний суд Дніпропетровської області виніс вирок трьом виконавцям замовного вбивства заступника директора дніпропетровського центрального ринку «Озерка» Володимира Воробйова, яке сталося в ніч з 15 на 16 грудня 2006 року.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з вироком суду організатора групи кілерів Олександра БОРИСЕНКА, який безпосередньо стріляв у В.Воробйова, засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Двох інших співучасників замовного вбивства засуджено до 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Замовники вбивства В.Воробйова не встановлені.
Засуджені виконавці вбивства мають право оскаржити вирок апеляційного суду Дніпропетровської області у Верховному Суді України.