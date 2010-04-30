Київрада повернула земельну ділянку НСК “Олімпійському”

Київрада скасувала своє попереднє рішення про передачу в довгострокову оренду ТОВ “Урал” земельної ділянки, що на вул. Червоноармійська, 55.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Київради 29 квітня.

Проект рішення був внесений “з голосу” головою Постійної комісії з питань земельних відносин Олексієм ЄВЛАХОМ. Він заявив, що питання вноситься на розгляд сесії за дорученням віце-прем’єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА, який опікується підготовкою до чемпіонату Євро-2012.

Голова земельної комісії пояснив, що в даному випадку йдеться про земельну ділянку, що розташована безпосередньо на території стадіону “Олімпійський”.

Внесення проекту до порядку денного підтримали 69 депутатів Київради. За вилучення землі у приватної кампанії проголосували 63 депутати міськради.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2009 р. Київська міська державна адміністрація підписала меморандум з приватними компаніями «Урал» та «Інтерспорт» про вилучення у них землі поблизу національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Раніше, 25 червня Президент Віктор ЮЩЕНКО під час наради з питань підготовки Києва до проведення Євро-2012 доручив столичній міськдержадміністрації та Міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту вирішити питання про вилучення з використання у комерційних структур двох земельних ділянок площею орієнтовно 9 га, що прилягають до території НСК «Олімпійський». За поясненням тодішнього віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, йшлося про відчуження близько 9 га землі, яка перебувала в користуванні у приватних фірм, угоди на оренду з якими були підписані у 2004 році.