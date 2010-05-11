МВС наново розслідує кримінальні справи, «безпідставно поховані» за Луценка

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що МВС наново розслідує кримінальні справи, «безпідставно поховані» за міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це А.МОГИЛЬОВ заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

Як відзначив глава МВС: «От побачите, найближчим часом почнуть говорити: у країні дике зростання злочинності».

На зауваження журналіста про те, що «вже говорять» і що «Ю.ЛУЦЕНКО стверджує: тільки у столиці за три місяці розкриття кримінальних злочинів знизилося на 47%», А.МОГИЛЬОВ заявив: «ЛУЦЕНКО у міліційній роботі, я так вважаю, розуміє приблизно так само, як я e космосі. Вибачте. Скільки справ було за цей час безпідставно поховано! Ми змушені піднімати, наново розслідувати окремі справи ще за 2007-й. Наприклад, щодо вбивства… Зафіксовано факт виявлення трупа, але у порушенні справи відмовлено – нібито жертва, при падінні, одержала травми, не сумісні з життям. Насправді, розслідування, як такого, не проводилося. Тобто, реальною роботою ніхто не займався!».

«Зараз ми висунули завдання: реєструвати абсолютно всі заяви про правопорушення, що надходять до міліції. Всі!», - сказав міністр, відзначивши, що «рівень їх нереєстрації зараз дуже високий».

Для розуміння цього А.МОГИЛЬОВ навів приклад: «Позаминулого тижня, в Криму ми організували групу, що спеціально імітувала заяви до міліції щодо тих чи інших подій. Адже, за нормативними інструкціями, як має бути? Отримав повідомлення телефоном, записав його до спеціальної книги, направив групу…Так от, з 12 райвідділів, що одержали ввідну щодо нібито подій, які сталися, лише у двох було зафіксовано сам факт звернення, в інших десяти його просто проігнорували! Ось вам ставлення до заяв громадян, яке протягом років практикувалося. Звичайно ж, думали-то не про реальну роботу – про те, як про хороші показники по телевізору відрапортувати. Зі злочинністю, мовляв, боремося. Я так скажу: найпростіший спосіб взагалі «збити» рівень злочинності: закрити райвідділи на замок. Злочинність нульова буде! Прийшла людина – райвідділ закритий, поскаржитися нікому – всі розійшлися, протиправний факт не фіксується».

За словами А.МОГИЛЬОВА, «забезпечивши адекватну реакцію міліції на кожну, підкреслюю – кожну – заяву громадян, ми виявимо реальний рівень правопорушень у країні. Це – те, з чого, власне, потрібно починати. Оскільки реальний рівень сьогодні, на жаль, від статистики прихований. І статистика, яку маємо на даний момент, не дає можливості ухвалювати правильні управлінські рішення – зосередити зусилля на тій чи іншій ділянці роботи. Не кажучи про те, що спотворена статистика не дає змогу порівнювати, говорити про скорочення числа злочинів або про збільшення. Так, якщо минулого року щось приховувалося, а сьогодні воно спливло, звичайно, ви заговорите про дике зростання злочинності».

На запитання: «Чому приховувалося? Через халатність, з інших причин?», А.МОГИЛЬОВ заявив: «Тому, що за роботу ніхто не питав! Я вам це офіційно заявляю: за роботу ніхто не питав! ... Ставлення було таке: ви там чимось якось займайтеся, а ми про все красиво відзвітуємо по телевізору, про успіхи розповімо. А, якщо про роботу не питати – про реальні показники реагування на заяви громадян, простий міліціонер не возитиметься, не бігатиме, не шукатиме когось , спустить справу на гальма. Чи не так?»