Тимошенко чекає порятунку від судів

Екс-прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що перспективи та остаточний результат порушеної проти неї кримінальної справи залежатимуть від позиції судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила сама Ю.ТИМОШЕНКО, після того як вийшла з приміщення Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, де отримала постанову про порушення проти неї кримінальної справи.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Генеральна прокуратура ще у 2004 році закрила цю справу за відсутністю складу злочину.

«Це залежить від того, наскільки залежними будуть суди… Сама Генеральна прокуратура - це репресивний інструмент в руках ЯНУКОВИЧА… Якщо суди будуть такими самими кишеньковими як Генеральна прокуратура, то в нових умовах диктатури в Україні можливо все. А якщо суди, що не втратили честь і совість, і не втратили хоча б натяк на правосуддя, то я переконана, що ця справа розвалиться після першого звернення до суду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також лідер БЮТ відповіла ствердно на запитання, чи не виключає вона арешту після наступного приходу до слідчого. «Сьогодні в прокуратурі неможливо шукати захисту прав», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що повістки, на кшталт тієї яку вона отримала сьогодні, «треба видавати з портретом ЯНУКОВИЧА».