На Одещині за хабарництво затримано посадовців райдержадміністрації

В Одеській області викрито заступника голови районної адміністрації Одеської міської ради й головного спеціаліста відділу транспорту та прибережної зони згаданої адміністрації, котрі вимагали та отримали 5 тис. дол. хабара від приватного підприємця.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Гроші посадовці вимагали за виділення торгових місць та надання дозволу на торгівлю на одному з пляжів.

Крім того, міліцією задокументовано ще три факти отримання посадовцями хабарів на загальну суму 17 тис. дол.

Посадовців затримано. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.