Міліціонери вже беруть хабарі один у одного

У Тернопільській області викрили міліціонера, який вимагав у свого колеги понад 3 тис. євро.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою встановлено, що міліціонер впродовж вересня-листопада 2009 року вимагав 3 тис. євро та 4,45 тис. грн. у колеги з іншого відділу. Отримані гроші він нібито збирався передати своєму начальнику за вирішення питання щодо переведення правоохоронця у спецпідрозділ, де сам працював.

Проти вимагача прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст. 364 (зловживання службовим становищем), ст. 369 (підбурювання до дачі хабара), ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Справу передано на розслідування прокуратурі Тернополя.