Онопенко поскаржився в КС на повноваження Вищої ради юстиції

Верховний Суд України просить Конституційний Суд перевірити на предмет конституційності нові повноваження Вищої ради юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, сьогодні Пленум Верховного Суду України прийняв рішення звернутися до КС з конституційним поданням щодо конституційності окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, Закону «Про Вищу раду юстиції», Закону від 13 травня 2010 року № 2181-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» .

Виступаючи на Пленумі, голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО зауважив, що цим законом уможливлено неправомірний вплив Вищої ради юстиції на суддів, втручання у здійснення судами правосуддя. Ним також суттєво звужено визначені Конституцією України обсяг гарантії судового захисту громадянами своїх прав, свобод та законних інтересів.

На переконання В.ОНОПЕНКА, прийняття Верховною Радою цього закону стало справжнім каталізатором у ставленні влади до суду: протягом двох днів змінено по суті всю систему координат у відносинах між владою і громадянином, владою і судом, владою і суддею.

Крім того, цим законом зменшено необхідний для проведення засідань Вищої ради юстиції кворум з двох третин до простої більшості.

У прес-службі ВСУ зауважують, що запровадження таких змін повністю усуває судову владу від участі у прийнятті рішень щодо суддівської кар’єри і дозволяє встановити абсолютний контроль над усім суддівським корпусом з боку тих членів цього органу, які не мають відношення до здійснення правосуддя – прокурорів, народних депутатів, представників виконавчої влади. При цьому виключено норму, яка передбачала, що член ради, який порушив питання перед Вищою радою юстиції про звільнення з посади судді, не бере участі у голосуванні при прийнятті рішення.

В.ОНОПЕНКО констатував, що зниження необхідного кворуму для правомочності засідань Вищої ради юстиції не відповідає визначеному статтею 131 Конституції України представницькому характеру цього колегіального органу, а створення передумов до ігнорування позиції представників судової влади у Вищій раді юстиції – встановленому статтею 6 Конституції принципу самостійності судової влади.

Голова ВСУ наголосив і на тому, що наділення Вищої ради юстиції правом витребовувати копію судової справи, яка перебуває на стадії розгляду, не відповідає статтям Конституції, оскільки робить можливим вплив на суддів, не враховує визначений Конституцією самостійний статус органів правосуддя.

Відвертим знущанням над судовою владою В.ОНОПЕНКО назвав закріплення у новому законі визначення понять «порушення присяги» і «порушення морально-етичних принципів поведінки судді».

«Виникає закономірне запитання: хто у Вищій раді юстиції визначатиме відповідність судді морально-етичним принципам? Чию із членів Вищої ради юстиції моральність буде взято за еталон? Точно не суддівську етику і мораль, бо представники суддівського корпусу з цього процесу фактично виключені», - сказав В.ОНОПЕНКО