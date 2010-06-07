Передано до суду справу щодо одного з керівників банку “Україна”
17:01, 07 червня 2010Право
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З липня 2002 року перебував у розшуку
Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство і передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням одного із заступників голови правління АКБ “Україна”, який з липня 2002 року перебував у розшуку за розтрату 4,6 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, ці кошти через службову недбалість посадовця були незаконно перераховані на рахунки двох комерційних структур під виглядом оплати послуг, які фактично не виконувались.
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