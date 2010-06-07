Передано до суду справу щодо одного з керівників банку “Україна”

Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство і передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням одного із заступників голови правління АКБ “Україна”, який з липня 2002 року перебував у розшуку за розтрату 4,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, ці кошти через службову недбалість посадовця були незаконно перераховані на рахунки двох комерційних структур під виглядом оплати послуг, які фактично не виконувались.