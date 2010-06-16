КС визнав неконституційними положення закону про комітети ВР

Конституційний Суд України визнав неконституційним окремі положення закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та закону «Про комітети Верховної Ради України», якими Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією наділяється повноваженнями погоджувати кандидатури на посади в силові структури і звільняти осіб з цих посад.

Як передає кореспондент УНІАН, 10 червня КС прийняв рішення у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

Зокрема, суб’єкти подання зазначали, що положеннями законів Комітет ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією наділено новими повноваженнями, що стосуються створення і ліквідації антикорупційних спецпідрозділів та призначення і звільнення з посад начальників управлінь по боротьбі з організованою злочинністю органів МВС, СБУ і прокуратури.

Оспорюваннями положеннями закону про комітети парламентському комітету було надано нові повноваження з погодження питань щодо призначення і звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створення і ліквідації спеціальних державних органів, віднесених до предметів відання комітетів.

Автори клопотання також вважають, що надання комітетам ВР повноважень приймати державно-владні рішення суперечать Конституції України.

Оцінюючи оскаржені суб’єктом права на конституційне подання положення законів, суд виходить з того, що вони за своїм змістом відтворюють законодавчі положення, які визнані неконституційними рішенням КС від 27 травня 2009 року. Отже існують підстави визнати оскаржені положення законів такими, що не відповідають Конституції.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.