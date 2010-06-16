Сергій ВИНОКУРОВ склав присягу судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час складення присяги у Верховній Раді були присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, а також голова КС Андрій СТРИЖАК та голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

Спікер парламенту Володимир ЛИТВИН нагадав, що 15 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ призначив С.ВИНОКУРОВА суддею КС.

Після церемонії складення присяги В.ЯНУКОВИЧ та М.АЗАРОВ зайшли в ложу президії і привіталися за руки з головою ВР та його заступниками. Відразу після цього Президент і прем’єр залишили сесійну залу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, С.ВИНОКУРОВ народився 18 листопада 1948 р. у м. Білгород-Дністровський Одеської області.

У 1971 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

В органах прокуратури працює з лютого 1971 року. Обіймав посади слідчого районної прокуратури, прокурора слідчого відділу, старшого слідчого прокуратури м. Києва.

1980-1994 рр. - прокурор Мінського району м. Києва.

1994-1998 рр. - перший заступник прокурора міста Києва.

1998-2002 рр. - заступник генерального прокурора України.

З липня 2002 року - перший заступник генерального прокурора України, член колегії Генеральної прокуратури України.

З грудня 2004 р. – перший заступник генерального прокурора України.

Член колегії Генеральної прокуратури України. Заслужений юрист України.

Одружений, має сина.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення С.ВИНОКУРОВА суддею Конституційного Суду України.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Юрія НІКІТІНА з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з поданням заяви про відставку.