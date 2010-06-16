СБУ викрила конвертаційний центр, який фінансував рейдерство

Співробітники СБУ припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке за допомогою протиправних схем вивело в «тінь» понад 400 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБ України у м. Києві, привласнені кошти зловмисники використовували для рейдерського захоплення підприємств Київщини різних форми власності.

Встановлено, що для обернення безготівкових коштів у готівку та ухилення від оподаткування члени угруповання створили мережу з понад тридцяти «буферних» фірм та низки приватних підприємців у Києві та Житомирській області. Фіктивні підприємства ніби здійснювали реалізацію товарів народного вжитку та працювали у сфері послуг. Фактично ж ділки маніпулювали з фінансово-звітною документацією, поповнюючи готівкою підконтрольні членам угруповання банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.

За рахунок отриманих коштів члени угруповання фінансували вторгнення на територію промислово-виробничих та торгових підприємств Київщини, здійснювали юридичну підтримку протиправних схем та вирішення питань у судах.

Злочинну діяльність тіньової фінансової структури припинили співробітники Управління СБУ в м. Києві. У результаті спецоперації проведено обшуки в офісних та житлових приміщеннях конвертаційного центру та виявлено 22 комп’ютери, обладнаних системами банк-клієнт, на яких, окрім «тіньової» бухгалтерії угруповання, зберігалися рейдерські схеми протиправного захоплення у Київському регіоні підприємств, частина акцій яких належить державі. Вилучено також печатки 30 фіктивних комерційних підприємств, що використовувались членами угруповання в протиправних схемах.

За даним фактом СБУ порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання cлужбовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах організованою групою). Слідство триває.