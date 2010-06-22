У КМДА обіцяють радитися з правоохоронними органами

У Київській міськдержадміністрації обіцяють порадитися з правоохоронними органами при призначенні урядовців, щоб запобігти корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав, виступаючи на координаційній нараді у прокуратурі Києва перший заступник глави КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, поточного тижня будуть ”основні призначення в Київміськадміністрацію”. Він наголосив, що ”кадрову політику буде кардинально змінено”. ”Я радитимуся при призначенні людей на ключові посади з представниками правоохоронних органів”, - запевнив О.ПОПОВ.

Він відзначив, що столична влада має ”політичну волю”, яка допоможе навести лад, і насамперед - запобігти корупції і кризовим явищам.

Як сказав О.ПОПОВ, якщо у правоохоронних органів виникнуть якісь питання до влади, ”ми будемо це вирішувати, наскільки можливо”.

За його словами, планується ”пожвавлення будівництва”. Він попросив органи прокуратури перевіряти законність при реалізації таких проектів.

Також О.ПОПОВ повідомив, що розглядається питання про призначення окремого заступника голови КМДА, який би опікувався земельними питаннями у Києві. ”Я зараз розглядаю питання про призначення окремого заступника з розгляду питання земельних ділянок у Києві. У цьому напрямі, я думаю, буде плідна співпраця (з правоохоронними органами)”, - додав О.ПОПОВ.