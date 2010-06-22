Мохончука призначено керівником управління юстиції Харківщини

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про призначення Сергія МОХОНЧУКА начальником Головного управління юстиції у Харківській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, С.МОХОНЧУК обійняв посаду замість Любові МАМІНОЇ, яка досягла граничного віку перебування на державній службі.

40-річний С.МОХОНЧУК закінчив Національну юридичну академію України за спеціальністю “правознавство”. До призначення викладав кримінальне право та кримінологію в Університеті внутрішніх справ та у Національній юридичній академії України, проходив службу в органах внутрішніх справ.