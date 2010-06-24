Проект судової реформи передано Венеціанській комісії для оцінки

Україна надіслала текст законопроект «Про судоустрій і статус суддів» до Венеціанської комісії для оцінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Ми надіслали текст перед другим читанням, розуміючи, що процедура буде довга, просто для того, щоб експерти, які вже працювали з цими текстами, могли б побачити - їхні пропозиції вже реалізовані», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За словами міністра, при підготовці цього законопроекту були максимально враховані пропозиції Венеціанської комісії, які не стосуються внесення змін до Конституції України. Зокрема, це стосується права Президента на призначення суддів на посаду. Як сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, експерти Венеціанської комісії вважають некоректним пропонувати Україні вносити зміни до Основного Закону.

«Закон не може бути ухвалений, якщо немає волі народних депутатів України. Це єдина обставина, яка може перешкодити ухваленню закону. Наявність чи відсутність висновків, пропозицій, побажань такої поважної інституції і надзвичайно шанованої як Венеціанська комісія – це допоміжний чинник, перш за все, для тих, хто працює над проектами законів, і для тих, хто їх ухвалює», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону «Про судоустрій і статус суддів».

Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010 року.

За словами Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.

У БЮТ заявили, що законопроект багато в чому суперечить положенням Конституції.