СБУ затримала екс-заступника керівника “Нафтогазу” Діденка

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього заступника керівника НАК “Нафтогаз України” Ігоря ДІДЕНКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до СБУ.

За словами співрозмовника агентства, І.ДІДЕНКА було затримано за “низку зловживань в економічній сфері”.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення Державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.