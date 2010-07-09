Генпрокурора просять перевірити інформацію про стеження

Народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС) та Олена БОНДАРЕНКО (фракція БЮТ) просять генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА перевірити інформацію про стеження за журналістами та керівництвом телеканалу ТВі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит зачитав сьогодні на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, у червні директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ заявляв, що невідомі особи встановили спостереження за ним і за журналістами телеканалу.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ не виключив, що спостереження здійснюють працівники СБУ в зв`язку з конфліктом між компанією ТВі та холдингом «Інтер», «який фактично належить голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ».