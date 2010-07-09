Могильов вручив нагороди харківським міліціонерам

Працівники харківської міліції, які були поранені під час затримання озброєних злочинців, отримали нагороди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, двох міліціонерів, які перебувають у лікарні швидкої і невідкладної допомоги, сьогодні відвідали міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС та керівник обласної міліції Михайло МАРТИНОВ.

З рук міністра А.МОГИЛЬОВА правоохоронці отримали нагороди.

Також планується нагородити посмертно 33-річного старшого сержанта міліції Сергія Євлахова, який загинув при виконанні службових обов`язків 7 липня.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня вранці у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який 7 липня застрелив інспектора полку патрульної служби.

При затриманні зловмисник чинив опір працівникам міліції із застосуванням вогнепальної зброї – разом зі своїм батьком вони забарикадувалися на даху приватної оселі і почали відстрілюватися від міліціонерів.

Під час проведення операції із затримання озброєних злочинців двоє працівників міліції були поранені. Вогнепальні поранення також отримав сам зловмисник.

Під час обшуку оселі працівники міліції знайшли декілька схованок з вогнепальною зброєю: пістолети, автоматична та мисливська зброя, боєприпаси різних калібрів.