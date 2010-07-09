12 липня відбудеться обрання голови Конституційного Суду

16:20, 09 липня 2010
Право
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Процес не буде затягуватися

У понеділок, 12 липня, судді Конституційного Суду України обратимуть нового голову суду у зв’язку із закінченням трирічного терміну перебування на цій посаді Андрія СТРИЖКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам А.СТРИЖАК повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні останній день моїх повноважень на посаді голови Конституційного Суду… У понеділок ми оберемо нового голову. Є надія, що цей процес не буде затягуватися, як раніше, і ми продовжимо нормально працювати», - сказав А.СТРИЖАК.

При цьому голова КС зауважив, що, згідно з чинним законодавством, не має права бути обраним на другий трирічний термін.

Відповідаючи на запитання, хто з суддів має найбільше шансів бути обраним на посаду голови Конституційного Суду, А.СТРИЖАК зазначив, що не може давати будь-яких прогнозів, оскільки шанси мають всі 17 суддів, крім нього. «Я ставки роблю тільки на футболі», - додав він.

Водночас, А.СТРИЖАК підкреслив, що до початку засідання, на якому обратимуть нового голови КС, ніхто з суддів не може заявляти про кандидатури.

«Я маю надію, що у понеділок всі 18 суддів будуть брати участь у засіданні», - сказав А.СТРИЖАК, зауваживши, що троє суддів ДОМБРОВСЬКИЙ, МАЧУЖАК і ДІДКІВСЬКИЙ також братимуть участь у засіданні, оскільки «їх ніхто не відстороняв… Зараз вони беруть участь в роботі суду».

Як повідомляв УНІАН, Вища кваліфікаційна комісія суддів вивчає питання легітимності призначення на посади трьох суддів Конституційного Суду України Ярослави МАЧУЖАК, Анатолія ДІДКІВСЬКОГО та Івана ДОМБРОВСЬКОГО.

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