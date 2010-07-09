Скасування політреформи-2004 можна винести на референдум

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖПК переконаний, що питання про скасування політ реформи від 2004 року можна винести на всенародний референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я думаю, що це можна зробити в рамках діючої Конституції… Хто у нас носій влади? Народ. Нехай народ і вирішує», - сказав А.СТРИЖАК.