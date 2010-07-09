На Волині суд на два роки позбавив волі громадянина Франції

Любомльський районний суд Волинської області на два роки позбавив волі 28-річного громадянина Франції, який допомагав незаконно перетнути кордон України 25-річному конголезцю.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, вони обоє їхали у Польщу потягом «Київ - Варшава». На контроль громадянин Конго пред’явив співробітникам пункту пропуску «Ягодин» (Волинська область) паспорт чорношкірого француза, а той у свою чергу - чужий французький документ зі своїм фото. Француз власноруч віддав своєму попутнику паспорт і пояснив, як поводись під час контролю.

Суд визнав громадянина Франції винним в організації незаконного переправлення людини через кордон (ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України) та у використанні завідомо підробленого документу (ч.3 ст. 358).

Також цим судом притягнуто до відповідальності 30-річну сомалійку та 22-річного громадянина Нідерландів, який сприяв її незаконній поїздці через український кордон. Пасажирку потяга «Київ - Берлін» затримали в пункті пропуск «Ягодин» з чужим нідерландським паспортом.

За незаконне заволодіння документом (ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу) жінку оштрафували на 850 гривень, а громадянина Нідерландів за сприяння її незаконному вояжу (ст. 332 ч.1, ст. 357 ч. 3 та чт. 27 ч. 3) ув’язнили на півроку.