Призначено нового прокурора Харківської області

Новим прокурором Харківської області призначено Геннадія ТЮРІНА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили компетентні джерела.

До призначення Г.ТЮРІН працював прокурором Кіровоградської області.

Нового керівника колективу прокуратури Харківської області буде представлено у вівторок, 13 липня.

Раніше Г.ТЮРІН вже працював у прокуратурі Харківщини на посаді заступника прокурора області.

Як повідомляв УНІАН, попереднього прокурора Харківщини Василя СИНЧУКА переведено на роботу до Генеральної прокуратури України. Після написання ним рапорту про звільнення обов’язки прокурора Харківської області тимчасово виконував перший заступник прокурора Андрій ГОНЧАРЕНКО.