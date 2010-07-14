Справа про пошкодження пам’ятника Леніну перенесено на 5 серпня

14 липня 2010 року о 14-00 у Шевченківському районному суді Києва мало розпочатися судове засідання у справі щодо Миколи КОХАНІВСЬКОГО, Андрія ТАРАСЕНКА, Олександра ЗАДОРОЖНОГО, Івана СРІБНОГО та Богдана ФРАНТА, які обвинувачуються у пошкодженні пам`ятника Леніну на Бессарабській площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, суд було перенесено на 5 серпня 2010 року на 10-00.

Довідка УНІАН. 30 червня 2009 року у на Бессарабській площі Києва було пошкоджено пам’ятник Леніну. За цим фактом міліція затримала п’ятьох громадян та порушила кримінальну справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.298 (незаконне пошкодження пам`ятки Національного значення) Кримінального кодексу України.

У серпні 2009 року Кабінет міністрів виключив пам`ятник Леніну на Бессарабській площі з державного реєстру пам`ятників національного значення.