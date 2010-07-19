Громадські спостерігачі КВУ зафіксували низку недоліків у роботі вишів на початку вступної кампанії

Громадські спостерігачі Комітету виборців України зафіксували низку недоліків у роботі вищих навчальних закладів на початку вступної кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України”, КВУ розпочав громадське спостереження за вступною кампанією 2010 в рамках коаліції “За чесний вступ!” у 20 вищих навчальних закладах України.

Метою моніторингу є збір та поширення інформації щодо якості та прозорості вступу, захист прав громадян на рівний доступ до освіти.

15 липня розпочався прийом документів до ВНЗ, який закінчиться 31 липня. На відміну від минулого року, на цю процедуру передбачено тільки два тижні, зазначається у повідомлені. “У зв’язку з цим, спостерігачами КВУ були зафіксували значні черги, які починали формуватися, особливо у київських ВНЗ за день до початку прийому документів. Значна кількість ВНЗ адекватно відреагувала на ситуацію і спланувала роботу зі вступниками та їх батьками”, - повідомляє КВУ.

Водночас, за даними спостерігачів, були і винятки з правил. Наприклад, “до Київського національного лінгвістичного університету 15 і 16 липня в черги було записано понад 700 осіб на кожен день, з них у вищезазначені дати прийняли документи тільки у 20-ти. Така напруга серед батьків, вступників та адміністрацією ВНЗ викликала локальні конфлікти та непорозуміння. Абітурієнти скаржилися на відсутність належних умов перебування у чергах в середині приміщення вишу (закриті туалети, задушливі коридори, закритий буфет, примусова ізоляція від батьків)”, - повідомляє Комітет виборців.

КВУ закликає адміністрації ВНЗ, в яких виникають проблеми з чергами абітурієнтів, розібратися з існуючою ситуацією і докласти зусиль до покращення роботи приймальних комісій.

Експерти організації зазначають, що існують технічні проблеми і з перевіркою інформації про бали абітурієнтів, отримані на зовнішньому незалежному оцінюванні через базу Українського центру оцінювання якості освіти, а також внесення даних вступників до інформаційної системи «Конкурс». На технічний аспект також вливає не тільки обмежений доступ до системи, але й несприятливі погодні умови - грози і спека, які відповідно викликають збої і перегрів обладнання.

КВУ зауважило, що в більшості ВНЗ, в яких ведеться спостереження, ще невідома кількість бюджетних місць, і в системі «Конкурс» також немає цієї інформації. Очевидно, що такі дані ще не надійшли до вишів від Міністерства освіти і науки, хоча, за словами представників адміністрацій ВНЗ, ця важлива інформація має з’явитися найближчими днями.

Також КВУ відзначає небажання адміністрацій певних ВНЗ йти назустріч громадським спостерігачам і надавати можливість для спостереження за вступною кампанією, це, зокрема, стосується Волинського інституту ім. Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом, а також Запорізького Національного технічного університету, (де зазначили, що долю громадського спостерігача має визначити ректор).

Комітет виборців нагадує, що його громадські спостерігачі діють чітко в межах правового поля і виключно для удосконалення процедури прийому до ВНЗ та запобіганню і протидії ймовірних корупційних дій.

*** Метою проекту “Кампанія з громадського спостереження за об’єктивністю та неупередженістю процедур вступу до вищих навчальних закладів у 2010 році”, що здійснюється ВГО КВУ в партнерстві з ГМ “ОПОРА” за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження” є спостереження за забезпеченням відкритого і прозорого вступу до вищих навчальних закладів у 2010 році.