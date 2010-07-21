Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО побоюється, що його можуть позбавити життя.Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора під час розгляду Апеляційним судом міста Києва апеляції на рішення Печерського райсуду столиці про його арешт.«Я не відкидаю той фактор, що зухвалі політичні групи, підбурювані своїми економічними замовниками, вдадуться до того, щоб мене просто позбавити життя», - сказав І.ДІДЕНКО.Також він зазначив, що умови його утримання у столичному Лук’янівському СІЗО є незадовільними.Крім того, І.ДІДЕНКО наголосив, що не ухилявся від слідства і у період з 15 червня по сьогоднішній день слідчий поставив йому лише 15 запитань.Як сказав І.ДІДЕНКО, він запрошує Президента України ³ктора ЯНУКОВИЧА у Лук’янівське СІЗО, щоб той подивився на умови перебування.Також він заявив, що офіційно має намір записатись на прийом до голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.