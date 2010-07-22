«Батьківщина» оскаржить підвищення ціни на газ

Партія «ВО «Батьківщина» завтра звернеться до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо визнання незаконною постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 13 липня про підвищення з 1 серпня на 50% відпускних цін на природний газ для населення. Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.За його словами, те, що Міністерство юстиції того ж дня зареєструвало дану постанову, свідчить, що “це узгоджена позиція виконавчої влади, а не лише позиція НКРЕ”. С.ВЛАСЕНКО наголосив, що постанова НКРЕ ухвалена “з численними порушеннями чинного законодавства України”. При цьому він зауважив: “Ми розуміємо, що судова влада знаходиться практично під впливом правлячої політичної партії, однак ми все-таки сподіваємось, що знайдуться чесні судді, які зможуть надати об’єктивну оцінку акту НКРЕ”. На думку С.ВЛАСЕНКА, рішення НКРЕ, підтримане урядом, пов’язане з необхідністю виконання рішення Стокгольмського арбітражу. За його словами, кошти від 50-відсоткового підвищення тарифів на газ для населення “підуть на погашення боргів “Нафтогазу України”.У свою чергу заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголосив, що “Президент України ³ктор ЯНУКОВИЧ та уряд України порушили головну обіцянку 2010 року, причому обіцянку не лише передвиборчу, але й обіцянку, яку вони давали як посадові особи”, про непідвищення цін на газ для населення. За словами М.ТОМЕНКА, влада має “нести як мінімум політичну відповідальність за таке рішення”, а В.ЯНУКОВИЧ мав би сьогодні у прямому ефірі попросити вибачення у виборців за невиконання обіцянки про непідвищення комунальних тарифів. ³н додав, що заяви урядовців про те, що 9 млн. осіб отримають субсидії, свідчить про те, що велика кількість людей не зможе платити за новими тарифами. Як заявив М.ТОМЕНКО, “влада повинна навчитися визнавати свої помилки і нести відповідальність за них, бо інакше ми й далі будемо жити у країні виборців, а не в країні громадян”, бо люди “голосували за обіцянки, які зараз ніхто не виконує”.