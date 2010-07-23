Суд заборонив проведення мирних акцій перед будівлями парламенту і уряду Криму

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим заборонив з 22 липня до 25 серпня 2010 року проведення акцій і мітингів перед будівлями парламенту і уряду, незалежно від організаторів і причин проведення мітингів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі громадської організації кримських татар ”Авдет”, таке рішення було ухвалене 21 липня.

В організації повідомили, що загальна заборона на проведення мирних акцій перед будівлями Ради міністрів і Верховної Ради Криму була прийнята одночасно із забороною Союзу ветеранів Афганістану проводити мирні акції.

”Цією постановою влади Криму заборонили кримчанам відстоювати свої права законним шляхом. Таким чином, кримська влада штовхає людей до масової непокори – адже тепер будь-яка спроба громадян України виявити свою волю чи захистити розтоптані чиновниками права буде прирівняна до адміністративного правопорушення зі всіма можливими наслідками”, - наголосили в організації ”Авдет”.