У Дніпропетровську судитимуть чоловіка, який завадив журналістам

Прокуратура Дніпропетровська направила до суду кримінальну справу, порушену 5 червня цього року за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України, стосовно громадянина А., який перешкоджав законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, інцидент стався на початку липня в одному із дворів по вул. Гоголя, де редактор ТОВ «Студія «Акцент-Медіа» Н.МАХНЮК та оператор А.ГРЕКОВ знімали телевізійний сюжет з приводу конфлікту між мешканцями будинку.

Як встановлено у ході досудового слідства, обвинувачений шляхом застосування фізичного насильства, заволодівши відеокамерою оператора, вилучив з неї карту пам’яті.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня о 18.30 на подвір’ї одного з будинків по вул. Гоголя у Дніпропетровську працівники «Акцент-Медіа» здійснювали відеозйомку сюжету для програми «Акцент тижня», що виходить в ефір на 51-му телеканалі, про невдоволення мешканців встановленням електронних воріт. Під час роботи до журналістів підійшов місцевий мешканець, 1974 р. н., який висловив невдоволення їхніми діями. В ході дослідчої перевірки працівниками міліції було встановлено, що вищевказаний громадянин забрав з відеокамери флеш-карту з метою видалення з неї інформації, яка, на його думку, стосується його особистого життя.

Стосовно підозрюваного було обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.