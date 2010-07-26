ФПУ оскаржила в суді підвищення тарифів на природний газ для населення
Вимагають відміну постанови
Федерація профспілок України (ФПУ) 22 липня подала до Окружного адміністративного суду Києва адміністративний позов до Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) про визнання незаконною й відміну постанови комісії від 13 липня про підвищення тарифів на природний газ, що відпускається для потреб населення.
Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ФПУ.
Згідно з повідомленням, як треті особи на стороні відповідача НКРЕ залучені також Кабінет Міністрів України і Міністерство юстиції України.
Як повідомляв УНІАН, аналогічний позов раніше подав до того ж суду Національний форум профспілок України (НФПУ). Перше засідання суду за даним позовом відбудеться 16 вересня.
НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населенню.