Експерти: все, що ви знали про вибори - забудьте

Кандидати в депутати під час виборів до органів місцевого самоврядування 31 жовтня повинні навчитись використовувати Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», що набув чинності.

Таку думку висловили сьогодні ряд політичних експертів під час круглого столу на тему: “Закон про місцеві вибори підписано. Яку владу оберуть українці”, який пройшов в УНІАН за ініціативи “Школи виборів”.

Так, учасники дискусії дійшли висновку, що зміна правил гри перед самими виборами суттєво впливає на перебіг гри та результати кампанії. Зокрема, можна передбачити масові спроби зловживання нормами закону чи їх розбіжностями, прогнозується також використання технологій підкупу виборців, “виборчої корупції”. Крім того, в цих умовах зростає роль тренінгових центрів, політологів, політтехнологів та інших експертів і аналітиків. У короткий час вони мають надати роз`яснення щодо нового законодавства та підготувати кандидатів та представників їх виборчих штабів для діяльності в умовах правил нового закону.

“Кількість людей, які будуть залучені до виборчої кампанії, велика... Оскільки ми говоримо про місцеві вибори, одночасно до виборчої кампанії буде залучена величезна кількість людей. Це одне з проблемних питань, яке, ми сподіваємося, в ході цієї передвиборчої кампанії перестане бути таким”, - сказав голова ради засновників “Школи виборів” Сергій РУДИК.

“Частина норм закону (про місцеві вибори - УНІАН) суперечить одна одній. Виконуючи одну норму, автоматично порушуєш другу. Добре, якщо ці недоречності будуть зняті, але, разом з тим, я думаю, що зміни закону за три дні до кампанії, які б вони не були, знову внесуть певний елемент невизначеності, хаосу і плутанини. В таких умовах кандидатам і їх штабам доведеться проводити кампанії”, - сказав у свою чергу голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він зауважив, що, незважаючи на недоліки прийнятого закону, не треба “нити і плакати, який поганий закон”, а треба визначитись, як проводити передвиборчу кампанію за існуючими нормами.

“В умовах цієї короткої кампанії і цього закону я би порадив гіпертрофовано кандидатам: все, що ви знали по вибори, забудьте і починайте все спочатку. Ясно, що певні базові речі, певні технології є, але тут дуже чітко потрібно думати, як всі ці технології в нових умовах застосовувати”, - наголосив О.ЧЕРНЕНКО.

При цьому, на думку експерта, під час виборів у штабах партій будуть більше потрібні юристи, а не політтехнологи.

“Я би навіть сказав не юристи, а юристи-технологи. Тому що і те, як формуються комісії, і те, як може дуже легко бути знятим з реєстрації - це вимагатиме дуже великої відповідальної і головне - винахідливої роботи юристів”, - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.

У свою чергу директор центру “Пента” Ігор ПОПОВ зазначив, що місцеві вибори 31 жовтня будуть проводитись у нових політичних умовах.

“У нас будується одно- або двопартійна система, у нас повертається адмінресурс, у нас повертається правоохоронний ресурс. Це змінює стиль кампанії, і загалом від усього цього потенційні члени дільничних комісій і потенційні кандидати в шоці, як усім працювати”, - сказав І.ПОПОВ.

“Нам останні п`ятнадцять років у тому, як прочитати закон про вибори, допомагали наші західні закордонні друзі. На цих виборах ми вже бачимо, що ніяких іноземних програм не буде, і ніякої активності класичних грантоїдів не буде”, - наголосив експерт.

Він також додав, що держава не забезпечує правильного виконання норм закону про місцеві вибори членами дільничних комісій.

Крім того, політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО вважає, що кожна з регіональних еліт буде розуміти вимоги закону по-своєму.

В той же час голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ впевнений, що норма про недопуск до виборів партій, які зареєструвались менш ніж за рік до дня голосування, повинна була запроваджуватися пізніше.