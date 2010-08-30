За ухилення від сплати податків проти підприємства порушено кримінальну справу

На Тернопільщині викрили підприємство, що не сплатило понад 2 млн. грн. податків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласної податкової адміністрації, в ході перевірки встановлено, що підприємство займалось виконанням договорів комісії щодо придбання майнових прав на квартири у багатоквартирному житловому будинку, укладених між фізичними особами та підприємством як уповноваженою особою придбання майнових прав.

Згідно з документами бухгалтерського обліку підприємством отримано 12,6 млн. грн. на виконання зазначених договорів. Однак при цьому отримані кошти від фізичних осіб не були включені до складу податкових зобов’язань, внаслідок чого не сплачено ПДВ на суму 2,2 млн. грн.

Також перевіркою встановлено заниження податку на прибуток в сумі 9,9 тис. грн. в результаті заниження валового доходу та завищення витрат на придбання товарів, які не підтверджено відповідними розрахунковими та платіжними документами.

Враховуючи ухилення від сплати податків підприємства в особливо великих розмірах, матеріали перевірки передано до підрозділу податкової міліції ДПА в Тернопільській області для порушення кримінальної справи за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).