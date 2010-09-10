Міліція Кременчука обіцяє 100 тис. грн. винагороди за допомогу в пійманні нічного палія автомобілів

Міліція Кременчука (Полтавська область) обіцяє 100 тисяч грн. винагороди за допомогу в пійманні нічного палія автомобілів.

Про це УНІАН заявив начальник міліції Кременчука Анатолій КОНОНЕНКО.

За його словами, міліціонери міста з початку вересня проводять пошуки палія, що знищує ночами чужі автомобілі. Його жертвами вже стали вісім автолюбителів.

Найпоширеніша причина підпалів машин - боротьба з хаотичним паркуванням. Також у міліції не виключають, що палій - психічно хвора людина.

«Міська міліція переведена на посилений режим роботи. Ми щоночі виводимо на патрулювання міста по 120 чоловік. А вдень їм же треба ще свою роботу робити. Але поки що пошуки не увінчалися успіхом. Міліція пропонує на умовах анонімності винагороду - 100 тис. грн.», - сказав А.КОНОНЕНКО.

Він зазначає, що кілька чоловік бачили того, хто підпалював автомобілі. «Підозрюваний був помічений як під час першої серії підпалів (у ніч на 1 вересня), так і під час другої (у ніч на 4 вересня). Але люди не можуть особисто його впізнати, адже було темно. Ми знаємо зріст і те, що він худорлявий», - сказав А.КОНОНЕНКО.

Начальник міліції також говорить, що зв`язку між постраждалими автолюбителями немає ніякої – ніхто з жертв підпалів один одного не знав. Власники згорілих автомобілів – люди різних соціальних шарів – від приватних підприємців до простих працівників на виробництві. Роки випуску автомобілів – від 1994 до 2010 року.

Жоден згорілий автомобіль не знаходився в кредиті. Точно відомо, що більшість автомобілів не були застраховані (була тільки автоцивілка).

Нагадаємо, що з початку вересня в місті Кременчуці невідомий підпалив вночі 8 автомобілів, які практично не підлягають відновленню.