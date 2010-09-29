Міська влада Львова обмежила продаж алкоголю у нічний час

Міська влада Львова обмежила продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у нічний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за ініціативи міського голови Львова Андрія САДОВОГО відповідне рішення 24 вересня прийняв виконавчий комітет мерії.

Згідно з рішенням, алкоголь не продаватимуть з 22.00 по 10.00 в усіх супермаркетах та кіосках, окрім закладів ресторанного господарства.

У коментарі УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Станіслав БРОНЕВИЦЬКИЙ позитивно оцінив прийняте виконкомом рішення.

«Це рішення є надзвичайно прогресивне і вчасне. Оскільки аналіз оперативної ситуації на території міста Львова говорить про те, що значна кількість злочинів скоюється у стані алкогольного сп’яніння. Як приклад, випадок, який мав місце буквально вчора у Львові. У Залізничному районі для повнолітніх молодих людей вживання спиртних напоїв закінчилось тілесними ушкодженнями: один отримав поранення в живіт, інший в грудну клітину. Я думаю, що це прогресивне і вчасне рішення підтримають і інші органи влади й органи місцевого самоврядування на Львівщині», - зазначив С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

У даний час Департамент економічної політики повідомляє підприємців про це рішення, і вже з 1 жовтня 2010 року міліція активно контролюватиме його виконання. Підприємці, які не дотримуватимуться рішення виконавчого комітету, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф від 30 до 150 неоподаткованих мінімумів або ж позбавлені ліцензії, інформує прес-служба Львівської міськради.

Церква також підтримала рішення міської влади Львова про заборону продажу алкоголю вночі. Архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви владика Ігор ВОЗНЯК вважає, що така заборона створить незручності для тих, хто шукає алкоголь у вечірній час, а відтак зможе обмежити вживання ними алкоголю.

«Такі рішення, які зараз приймаються, то є дуже важливі й потрібні. З тим треба боротися, бо наш народ, на жаль, в цьому буває дуже кволий, а хочеться, щоб були сильні», - зазначив у коментарі УНІАН І.ВОЗНЯК.