Прокуратура кваліфікувала зіткнення робочих і податківців у Бердянську як опір співробітникам податкової міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію сьогодні поширила прес-служба Державної податкової адміністрації України.

Згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному сайті відомства, ”Бердянською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом опору співробітникам правоохоронних органів при виконання ними службових обов`язків і умисного завдання працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень - за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 342 і ч.2 ст. 345 КК України”.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався 24 вересня, за версією податківців, ”під час проведення слідчих дій у кримінальній справі, порушеній за ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України проти директора одного з товариств із обмеженою відповідальністю Запорізької області”.

Згідно з повідомленням ДПАУ, внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників податкової - ”з травматичної зброї були поранені працівники підрозділу фізичного захисту Управління податкової міліції ДПА в Запорізькій області”.

За даними представника адміністрації ВАТ ”Бердянський райагропромпостач” (перед прохідною якого й стався інцидент - УНІАН) Олени НІКІТІНОЇ, ситуація була абсолютно інша. ”Бійці фіззахисту відкрили стрілянину по неозброєних людях. Внаслідок чого постраждали четверо цивільних осіб, двоє з яких зараз перебувають на стаціонарному лікуванні в міській лікарні. Один із них отримав три кульові поранення. Постріли лунали лише з однієї сторони - сторони податківців, що явно видно на відеозаписі, який є у нас”.

О.НІКІТІНА також зазначила, що ”охорона підприємств не має й ніколи не мала зброї” і ”не брала участі в інциденті”.