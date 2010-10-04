Адвокат Теліченко вважає незаконним звинувачення для Пукача

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛІЧЕНКО вважає незаконним звуження формулювання звинувачення для Олексія ПУКАЧА в рамках кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це В.ТЕЛІЧЕНКО заявила в інтерв`ю газеті ”Известия в Украине” (№184 від 4 жовтня 2010 року).

”Я обурена тим, що звужено формулювання звинувачення, порівняно з тим, що було інкриміноване ПУКАЧУ в березні 2006 року. На мою думку, незаконно виключили зловживання владою і службовим становищем”, - сказала В.ТЕЛІЧЕНКО.

Адвокат вважає також незаконним висновок слідства про те, що знищення документів суворої звітності, здійснене за вказівкою О.ПУКАЧА з метою утруднити виявлення тих, хто здійснював незаконне спостереження за Г.Гонгадзе, не нашкодило слідству. ”Також спрощене те, що ПУКАЧ організував незаконний збір інформації про журналістів і опозиційних політиків. Тому я оскаржила в суді постанову слідчого. Суд прийняв скаргу до розгляду і зобов`язав Генпрокуратуру надати відповідні матеріали справи”, - повідомила вона.

На думку В.ТЕЛІЧЕНКО, звуження звинувачувальної бази спрямоване на скорочення строку покарання для О.ПУКАЧА. ”Це може зменшити строк позбавлення волі для ПУКАЧА”, - зазначила адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня 2010 року генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що на даний момент у Генеральній прокуратурі України вивчають матеріали кримінальної справи, порушеної проти колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА, і законність ухваленого стосовно нього рішення.

”У справі зараз виконується вимога статті 217 Кримінально-процесуального кодексу - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи - рішення прийняте слідчим, який є самостійною процесуальною фігурою. Одночасно наглядаючим прокурором вивчається кримінальна справа, зокрема законність ухваленого рішення”, - зазначив генпрокурор.

Довідка УНІАН. Журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. В листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, котре, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один звинувачуваний - О.ПУКАЧ - знаходився в розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був тодішній глава МВС України, а нині покійний Юрій Кравченко.

17 вересня Генпрокуратура направила до суду подання з вимогою до 14 грудня продовжити термін утримання О.ПУКАЧА під вартою. Продовжити строк арешту необхідно для того, щоб усі сторони змогли ознайомитися з матеріалами справи, які в подальшому будуть передані до суду для розгляду по суті.